Система розыгрыша турниров в футболе

Системы розыгрыша турниров – это определенные способы проведения спортивных противостояний. Они зависят от многих факторов. К примеру, от задач соревнований, от срока, в который нужно закончить мероприятие, от числа участников, уровня их подготовки. А также от занятости команд, территориального расположения, материальной базы, количества мест для проведения встреч участников.

Что такое системы розыгрыша в футболе

Перед проведением футбольных чемпионатов и турниров нужно определить порядок проведения соревнований. То есть то, когда и как проходят встречи участников, как определяется победитель. Для этого используются разные системы розыгрыша, которые определяются на стадии планирования нового чемпионата, благодаря которым участники знают, сколько матчей и в какие сроки им предстоит сыграть.

Какие системы существуют

Система может быть круговая, с выбыванием и смешанная. При выборе принимаются во внимание стоящие перед соревнованием задачи, желаемые сроки проведения, территориальные условия, наличие спортивных баз, уровень – местный (внутри страны) или международный.

Круговая

Это классическая схема чемпионата, которая предполагает, что каждая команда должна сыграть с противником два раза – на своем поле и в гостях. Круговая система розыгрыша соревнований в футболе применяется в национальных чемпионатах большинства государств. К примеру, в Английской Премьер-лиге (АПЛ) принимает участие 20 спортивных коллективов. Каждый из них должен сыграть с 19 противниками, проведя по 2 мачта с каждым. Всего команда проводит 38 соревнований, в течение чемпионата ведется турнирная таблица, победители занимают в ней высшие места. А тот, кто оказался на вершине по итогам всех матчей, тот и чемпион Английской Премьер-лиги.

У круговой системы есть как плюсы, так и минусы, начнем с достоинств:

Максимальная объективность определения победителя. Все соревнуются со всеми. Конечный результат зависит только от соотношения сил в парах противников. Места распределяются справедливо, команда, которая слабее противников, не может занимать верхние позиции в турнирной таблице. Даже самый слабый коллектив имеет возможность сыграть с лидером чемпионата. Отсутствуют ограничения по числу участников. Устойчивость к выбыванию команд после начала турнира.

К недостаткам системы можно отнести следующие факторы:

Необходимо провести большое количество встреч, турнир занимает много времени. Причем количество матчей растет при увеличении количества участников. В случае, если на определенном этапе одна из команд сильно выйдет вперед по очкам, чемпионат приобретает предсказуемость. В то же время большая часть соревнований проходит между очевидно неравными по силе командами. Что также не добавляет играм остроты, зрелищности, неожиданных исходов. По мере приближения к концу чемпионата увеличивается количество противостояний, результаты которых не оказывают влияния на итоговое положение участников в турнирной таблице. Проблема договорных матчей. Команды, которые примерно равны по силе, часто играют вничью, заведомо согласовав такой исход между собой. Им это выгодней, чем рискнуть и потерять очки. Вероятность того, что будет сыгран договорняк, возрастает, если один из противников не имеет нерешенных турнирных задач. Замкнутые цепочки противников. Если силы коллективов равны, один выигрывает у следующего, а последний – у первого. И так происходит «по кругу». В этом случае сложно распределить места, если количество очков у команд одинаково.

Как проходит

Соревнования проводятся по плану, составленному заранее. Однако календарь матчей иногда формируется не на весь чемпионат, а сначала только на первую часть. После паузы составляется расписание дальнейших игр.

С выбыванием после поражения

Данная система, которая еще называется олимпийской или кубковой, предполагает, что участник после проигрыша покидает турнир. Правила выбывания определяются внутренним регламентом соревнования. Победитель пары может выявляться после одного или двух матчей.

Преимущества такой системы розыгрыша турниров в футболе:

Возможность провести мероприятие в сжатые сроки при большом числе соревнующихся команд. Непредсказуемость, необходимость распределения сил участников на весь год, зрелищность, неожиданные исходы. Меньшее количество матчей для большинства участников. Особенно для коллективов высшего дивизиона, которые присоединяются к турниру на стадии 1/32 или даже 1/16.

К недостаткам можно отнести то, что такая система не дает возможности определить места всех коллективов кроме первого и условно второго. Если в турнире устанавливается три призовые позиции, то для того, чтобы узнать, кто займет последнюю, устраивается дополнительный матч между участниками, которые выбыли в полуфинале. Также минусом можно считать большую степень случайности при определении победителя. Нередко случается так, что по результатам жеребьевки сильнейшие коллективы встречаются на ранних этапах. Проигравший клуб не принимает участие в дальнейшей борьбе за призовые места, так как выбывает.

Как проходит

Кубковые соревнования начинаются практически за год до финала, так как проводится много низших стадий. Когда речь идет о турнирах, где принимают участие только клубы Высшей лиги, они проходят тогда, когда есть свободное время и они не будут накладываться на другие чемпионаты.

Комбинированная

Это такая система, при которой сначала все коллективы объединяют в группы (как правило, по объединяющему признаку, к примеру, территориальному), где они соревнуются друг с другом. На втором этапе лучшие коллективы попадают в турнирную сетку. Тут уже проводятся матчи на выбывание, а самый успешный клуб становится чемпионом.

Плюсы комбинированной системы розыгрышей:

Каждый участник имеет шанс заявить о себе и далеко пройти. При достаточно большом количестве коллективов соревнования проводятся в сравнительно небольшие сроки и позволяют достаточно точно определить соотношение сил.

Недостатки такой системы розыгрыша турниров в футболе определить сложно, не зря же она используется для выявления лучших на таких крупных и престижных соревнованиях, как Чемпионат мира или Лига чемпионов, Копа Америка. Совмещение круговой схемы и модели на выбывание дает возможность точно определить коллектив, который больше всех заслуживает победу, титул и трофей.

Как проходит

Футбольные турниры на клубном уровне проводятся параллельно с чемпионатами. Они длятся практически год, чтобы не создавать большую нагрузку на команды-участницы большим количеством одновременных матчей. Турниры сборных проходят тогда, когда кончается клубный сезон. Они проводятся в течение месяца, когда коллективы проводят много соревнований и выкладываются на полную.

Примеры систем соревнований

Каждый, кто интересуется футболом, знает, какие соревнования проводятся по тем или иным системам розыгрышей:

Круговая – РПЛ, АПЛ, Серия А, Бундеслига и внутренние чемпионаты многих других стран.

С выбыванием – кубки, которые проводятся одновременно с национальными чемпионатами. К примеру, Кубок России или Германии.

Комбинированная – по этой системе проводятся такие футбольные мероприятия, как ЛЧ, Лига Европы, Чемпионаты Европы и мира.

Каждая система имеет свои особенности, что делает ее оптимальной для применения в том или ином национальном, международном соревновании.